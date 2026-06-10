بشرى سارة.. اعتماد تحديث المخططات الإستراتيجية العامة لـ 34 قرية بمركز بني سويف

أعلن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، صدور قرار المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (782) لسنة 2026 بشأن اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 34 قرية بمركز بني سويف، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة، مع الالتزام بقيود الارتفاع المسموح بها وفقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني على جهودهما وتعاونهما المثمر مع المحافظة، ومثنيا على منظومة العمل بإدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة لما بذلته من جهود فنية وتنسيقية ومتابعة مستمرة أسهمت في استكمال إجراءات التحديث والاعتماد.



يأتي القرار في إطار توجهات الدولة لتحديد الامتدادات العمرانية الجديدة، والحد من النمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحسين البيئة العمرانية وشبكات الطرق والخدمات والبنية الأساسية بما يحقق التيسير على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس رامي رجب مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية أن أهمية القرار ترجع إلى أن آخر اعتماد لمخططات هذه القرى كان عام 2014، مشيرًا إلى استمرار المتابعة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية على مستوى المحافظة، مضيفًا أنه فور صدور قرار الاعتماد، خاطبت المحافظة وزارة التنمية المحلية لإعداد المخططات التفصيلية للقرى المذكورة ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتمت الموافقة بالفعل على البدء في إجراءات تحديث تلك المخططات.