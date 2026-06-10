نائب محافظ بني سويف يتابع الاختبارات القبلية للمتقدمين للبرامج التدريبية المتخصصة

في إطار الاستعداد لخطة التدريب السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2026/2027، تابع السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف سير أعمال لجنة الاختبارات القبلية واختبارات تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تُعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بهدف اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً للاستفادة من البرامج التدريبية المقررة.

وشهد نائب المحافظ جانبًا من أعمال الاختبارات، حيث اطمأن على انتظام الإجراءات المتبعة لضمان تحقيق أعلى درجات الحيادية والدقة في تقييم المتقدمين، بما يسهم في اختيار الكفاءات المناسبة للبرامج التدريبية المخصصة لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارة المحلية.

وأكد نائب المحافظ أن هذه البرامج تمثل أحد المحاور المهمة لبناء كوادر قادرة على تطوير منظومة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بضرورة تطبيق معايير موضوعية في تقييم المرشحين، بما يضمن توافق قدرات ومهارات كل متقدم مع البرنامج التدريبي المرشح له، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورات التدريبية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ أحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.