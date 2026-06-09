صحة بني سويف: بحث تطوير خدمات مركز علاج الإيدز بمستشفى الحميات وتعزيز برامج الدعم والتوعية

وجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

عقدت الدكتورة راندا رؤوف، مسؤول ملف الإيدز بمديرية الشؤون الصحية، اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق العمل بمركز العلاج بمستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المركز.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تقييم الوضع الحالي للمركز، ومتابعة توافر البروتوكولات العلاجية والأدوية اللازمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية وفق أحدث المعايير العلاجية المعتمدة.

كما تناول اللقاء آليات تطوير منظومة الفحص والمشورة، وتعزيز خدمات الدعم النفسي المقدمة للمترددين، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه فريق العمل بالمركز والعمل على تذليلها، بما يضمن تقديم الخدمات في إطار من الدقة والسرية التامة والحفاظ على خصوصية المرضى.

وبحث الحضور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تضمنت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي ودعم جهود الوقاية والعلاج.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون التزامهم بتنفيذ التوصيات المتفق عليها، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية والإنسانية للمرضى، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والخصوصية في تقديم الخدمات الصحية.