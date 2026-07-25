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مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مروة عبدالعزيز عيسى بنت الإسماعيلية أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية: "أبويا وأمي سر تفوقي"

مروة مع أسرتها
مروة مع أسرتها
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت الزغاريد من منزل أسرة الطالبة أول الجمهورية في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي " دمج "  بمسقط رأسها بمنطقة تقاطع البحري مع شارع الثلاثيني بحي ثان الإسماعيلية ، عقب تلقي خبر تفوقها."

أبويا وأمي سر تفوقي و الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أول من فرحنا ومثلي الأعلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف "، تلك كانت كلمات الطالبة مروه محمود عبدالعزيز محمد عيسي ، بمعهد فتيات السحارة الثانوي  التابع لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.

  أكدت مروه  أن استيعابها وفهمها الصحيح لدروسها في الصف الثالث الثانوي الأزهري من أسرار تفوقها لأن تلك الأمور ساعدتها في مذاكرتها طوال العام الدراسي دون تحديد فترة زمنية للمذاكرة بجانب نجاح معلميها في توصيل المعلومة الصحيحة بخصوص موضوعات المواد الدراسية.
 

   وأوضحت أن والدى يعمل مهندساً زراعياً ووالدتى تعمل معلمة بالتربية والتعليم سر اساسي في تفوقها فكان يشاركان معها في تنظيم وقت المذاكرة وتحديد مستقبلها بكل هدوء دون أن يضغطون عليها في حصد مجموع معين تاركان الأمور لظروفها وفي النهاية حققت ما سعت إليه. 
 

   وأضافت مروه محمود عبدالعزيز أنها حفظت القرآن الكريم كاملا بشتى قراءته المختلفة ويرجع ذلك الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لوالدى ووالدتى وعميدة معهدي ومعلميني ومعلماتي بالمعهد 
 

   وكشفت عن تحديد رغبتها خلال المرحلة المقبلة نحو الالتحاق في التعليم الجامعي بكلية أصول الدين شعبة القرآن الكريم  جامعة الأزهر اقتداء بمثلها الأعلى القارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي .
 

    وكانت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، أعلنت اليوم السبت ، حصول طالبة من أبناء المحافظة على المركز الأول  على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية. 

ووفق البيان الصادر عن الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية  الأزهرية، أكد أن الطالبة مروه محمود عبدالعزيز عيسي ، بمعهد فتيات السحارة  الثانوي التابع لإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية نظام " الدمج "  مجموع 496 درجة بنسبة 84.07%.
 

   وقال البيان إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى اتصالات هاتفية بهما ضمن اتصالاته التي أجراها بأوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية هنأ إياهم بتفوقهم معربًا عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح.
 

 وأضاف البيان أنه من المقرر أن يعتمد الشيخ أيمن محمد عبدالغني ، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد ، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

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