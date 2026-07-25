الباز: جماعة الإخوان تسعى لإثارة الفوضى.. والإعلام مستمر في كشف مخططاتها

استنكر الدكتور محمد الباز محاولات جماعة الإخوان استغلال الأزمات للإساءة إلى الدولة المصرية والتأثير على صورتها، مشيرًا إلى أن بعض اللجان التابعة للجماعة تروج- بحسب وصفه- لشائعات تهدف إلى إحراج مصر وتشويه مواقفها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الباز، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة الحياة، أن هذه المحاولات تستهدف تحميل مصر مسؤولية أوضاع لا علاقة لها بها، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المستفيد من هذه الحملات هو الجانب الإسرائيلي.

عناصر جماعة الإخوان

ووصف عناصر جماعة الإخوان بأنهم يسعون دائمًا إلى إثارة الفتن، مشيرًا إلى أن الجماعة تدرك أنها لا تستطيع استعادة نفوذها إلا في ظل وجود حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وأضاف أن الجماعة تحاول التشكيك في مشروع 30 يونيو القائم على الاستقرار والتنمية؛ من خلال التقليل من حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تحققت خلال السنوات الماضية، بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة من الاضطراب.

وحذر الباز من خطورة التهاون مع أي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدولة، مؤكدًا أن مصر قدمت تضحيات كبيرة من دماء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمواطنين، إلى جانب تحمل الشعب أعباء اقتصادية كبيرة من أجل الوصول إلى حالة الاستقرار الحالية.

التأثير على استقرار الدولة

وشدد على ضرورة مواجهة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المجتمع، من خلال إجراءات قانونية حاسمة، مؤكدًا أن الإعلام سيواصل دوره في كشف الحقائق ومناقشة ملف جماعة الإخوان طالما استمرت في محاولات التأثير على استقرار الدولة.