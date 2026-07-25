سليمان وهدان: مصر كشفت حقيقة الإخوان.. وتوعية الشباب ضرورة لمنع تكرار التجربة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مصر كان لها دور محوري في كشف حقيقة جماعة الإخوان وإسقاط مشروعها، مشيرًا إلى أن مواقف الدولة المصرية ساهمت في إدراك العديد من الدول العربية، ثم عدد من الدول الغربية، لطبيعة التنظيم وتحركاته.

تقدم الدعم والإمكانات للجماعة

وأوضح وهدان خلال برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن بعض الجهات لا تزال تقدم الدعم والإمكانات للجماعة، رغم ما وصفه بسجلها المرتبط بالعنف والتحريض، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب استمرار العمل على رفع الوعي المجتمعي.

دور الإعلام والأحزاب

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أهمية دور الإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب الذين لم يعاصروا الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.



نقل الحقائق للأجيال الجديدة

وأضاف أن نقل الحقائق للأجيال الجديدة والتعريف بما وصفه بتداعيات ممارسات الجماعة من اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات نشر الفوضى، يمثل ضرورة للحفاظ على الوعي الوطني وتجنب تكرار تلك التجارب.