بعد نشر معاناتهم بصدى البلد .. صحة المنيا توفد فريقًا طبيًا لفحص 4 أشقاء من ذوي الهمم بسمالوط

بعد أن تم نشر معاناتهم في "صدى البلد" كلف الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بإرسال فريق طبي متخصص إلى قرية طرفا الكوم التابعة لمركز سمالوط، لفحص 4 أشقاء من ذوي الهمم، وذلك في استجابة سريعة لاستغاثة إنسانية بشأن تدهور حالتهم الصحية والمعيشية.



وعلى الفور، انتقل فريق من الإدارة الصحية بسمالوط وإدارة المبادرات الصحية إلى منزل الأشقاء الأربعة، حيث أجرى الكشف الطبي عليهم، وتقييم حالتهم الصحية بصورة شاملة، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وصرف العلاج المناسب وفقًا لحالة كل منهم، تمهيدًا لاستكمال متابعتهم طبيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية تحرص على الوصول إلى الحالات غير القادرة داخل المنازل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون تمييز، وبما يضمن حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الرعاية اللازمة.

كان عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة سمالوط، قد استجاب لاستغاثة تقدم بها أحد المواطنين، أوضح خلالها تدهور الأوضاع الصحية والمادية والمعنوية للأشقاء الأربعة من ذوي الهمم، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذهم وتوفير الرعاية اللازمة