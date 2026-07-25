محافظ المنيا يعلن خفض الحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التمريض إلى 265 درجة

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خفض الحد الأدنى للقبول للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بعدد من مدارس التمريض بالمحافظة إلى 265 درجة بدلًا من 269.5 درجة، وذلك في إطار الحرص على استكمال الأعداد المطلوبة وإتاحة فرصة إضافية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالكوادر المؤهلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرار خفض الحد الأدنى للقبول يشمل مدارس الأشمونين، واتليدم، والفكرية، وزهرة، وأبا الوقف، ومطاي (بنين)، ومطاي (بنات)، وبني مزار، ومغاغة، وبنين المنيا، وذلك بعد عدم استكمال الأعداد والملفات المطلوبة بهذه المدارس، بما يتيح فرصة جديدة للطلاب المستوفين لشروط القبول.

وأشار الدكتور مينا سمير، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، إلى أن استقبال ملفات الطلاب بالشريحة الجديدة سيقتصر على يومي الأحد 26 يوليو والاثنين 27 يوليو 2026، داعيًا الطلاب المستوفين للشروط إلى سرعة التقدم خلال المدة المحددة.

وأضاف أنه تم الإغلاق النهائي لباب قبول ملفات الطلاب الجدد بمدرسة بنات المنيا، بعد اكتمال الأعداد المطلوبة وعدم وجود أماكن شاغرة، مؤكدًا أن جميع إجراءات القبول تتم وفق الضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين