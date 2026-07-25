ختام معسكر برلمان الطفل المصري بمشاركة 45 طفلا من المنيا وأسيوط

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، وتولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الأطفال وتنمية قدراتهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم منظومة حماية الطفل وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تنمية الوعي، وصقل المهارات القيادية، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، بما يتوافق مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، اختُتمت فعاليات المعسكر التدريبي لبرلمان ومنتدى الطفل المصري، الذي أُقيم خلال منتصف يوليو الجاري، بالتعاون بين محافظة المنيا، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وبمشاركة 45 طفلًا من محافظتي المنيا وأسيوط.

ويأتي تنظيم المعسكر استكمالًا لجهود المحافظة في دعم وتمكين الأطفال، عقب إطلاق برلمان أطفال محافظة المنيا وتشكيل مجلس الأطفال المنتخب، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعه ووطنه.

وتضمن البرنامج التدريبي، الذي استمر ثلاثة أيام، مجموعة من المحاور الهادفة إلى تنمية معارف ومهارات أعضاء برلمان الطفل، شملت التعريف بالمفاهيم الدستورية وآليات العمل البرلماني والتشريعي والرقابي، ورصد وتحليل المشكلات المجتمعية باستخدام منهجيات علمية، إلى جانب تنمية مهارات التواصل والإلقاء والعرض الفعّال والعمل الجماعي، بما يعزز قدرات الأطفال على الحوار والمشاركة وصنع المبادرات المجتمعية.

حماية الطفل

ونفذ البرنامج نخبة من المتخصصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة فرق العمل من مديرية التربية والتعليم، والوحدة العامة لحماية الطفل، ووحدات حماية الطفل بالمراكز، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل الدولية وممثلي جمعية الجزويت والفرير، في نموذج يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة وشركاء التنمية لدعم وتمكين الأطفال، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

