رداد: وحدات التدريب المتنقلة تسهم في الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا

في ختام فعاليات اليوم الأول من جولته بمحافظة البحر الأحمر، تفقد معالي وزير العمل حسن رداد، يرافقه الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وحدة التدريب المهني المتنقلة التابعة لوزارة العمل بمدينة الغردقة، والتي تواصل أداء رسالتها في تدريب وتأهيل الشباب والفتيات، خاصة المرأة، على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات.

واطلع الوزير والمحافظ على سير العملية التدريبية داخل الوحدة، واستمعا إلى شرح حول البرامج المنفذة، والمعدات المستخدمة، وآليات التدريب العملي، كما دار حوار ودي مع المتدربات، استمع خلاله الوزير إلى آرائهن وتجاربهن، وحثهن على مواصلة التعلم والإبداع، مؤكدًا أن امتلاك المهنة هو الطريق الحقيقي للاستقلال الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل، وأن الدولة تضع كل إمكاناتها لدعم الشباب والمرأة وتحويل التدريب إلى فرصة حقيقية للعمل والإنتاج... وأكد وزير العمل أن وحدات التدريب المهني المتنقلة أصبحت أحد أهم أدوات الوزارة في الوصول إلى المواطنين داخل القرى ،خاصة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تنقل خدمات التدريب إلى أماكن إقامة المواطنين، وتوفر لهم فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات دون تحمل أعباء الانتقال، بما يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تحقق دخلاً كريمًا للأسر المصرية.

وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في التوسع في منظومة الوحدات المتنقلة، وتحديث برامجها التدريبية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة، وأن التدريب المهني يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، لما له من دور في توفير العمالة الماهرة، ودعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني....ومن جانبه، أشاد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالدور الذي تقوم به وزارة العمل في نشر ثقافة التدريب والإنتاج، مؤكدًا أن وحدات التدريب المتنقلة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، بما ينعكس إيجابًا على جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.