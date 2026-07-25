مصادر: اتحاد الكرة اعتمد المستندات والزمالك ينتظر قرار الكاف لحسم الرخصة

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة آخر المستجدات بشان أزمة حصول نادي الزمالك على الرخصة الإفريقية من أجل المشاركة فى دوري أبطال أفريقيا.



أكدت المصادر أن نادي الزمالك قام برفع الأوراق والمستندات الخاصة على منصة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.



تابعت : رفع الأوراق الخاصة بنادي الزمالك كانت ضروريا من أجل الحصول على الرخصة التي تؤهله للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.



أضافت : اتحاد الكرة وافق على اعتماد الأوراق والمستندات المقدمة من جانب نادي الزمالك من أجل الانتهاء من ملف الرخصة الإفريقية.



واصلت : يتبقى موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف النهائية من أجل منح نادي الزمالك رخصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

و يقام اليوم السبت اجتماع لمجلس ادارة اتحاد الكرة لحسم عدد من الامور