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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

85 ألف جنيه.. أسعار حفل شيرين عبد الوهاب في العلمين الجديدة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
سعيد فراج

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة وذلك يوم 7 أغسطس المقبل وسط حضور جماهيري كبير. 

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن أسعارها والتى جاءت كالأتي: بـ 84500 ألف جنيه لمنطقة VIP Lounge و72500 ألف جنيه لمنطقة VIP High Table و30500 جنيه للـ VIP Standing و19500 جنيه لـ Fan Pit و13000 جنيه للتذكرة العادية.

تعاون شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر 

وقد كشف ناصر بجاتو -مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب- حقيقة ما تردد حول التفاوض معها حول مشاركة الفنان فضل شاكر، في حفلة عودته لجمهوره بعد غياب. 

ونفى ناصر بجاتو، في تصريح لموقع صدى البلد، ما تردد من هذه الأخبار، مشيرا إلى أنه لا يوجد مفاوضات مع شيرين حول إحياء حفل مع فضل شاكر، في السعودية أو خارج السعودية. 

وأوضح ناصر بجاتو، أن شيرين عبد الوهاب، تستعد لحفلها المقبل في الساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس، وهو الحفل الجماهيري الأول لها بعد غياب طويل عن جمهورها. 

شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب . 

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت لـ 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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