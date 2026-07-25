أصدر الدكتور هشام مصطفى عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرارًا بتعيين الفنان ياسر فرج أمينًا للجنة الفنون بالمركزية، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز دوره في دعم الأنشطة الثقافية والفنية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما تم عرضه.

تعيين الفنان ياسر فرج أمينا للفنون بحزب الإصلاح والنهضة

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين الفنان ياسر فرج أمينًا للجنة الفنون بالمركزية، فيما قضت المادة الثانية بنشر القرار على الصفحة الرسمية للحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد القرار، في مادته الثالثة، العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره في 24 يوليو 2026، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه .