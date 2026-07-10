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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة يستقبل سفير ليبيريا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل حزب الإصلاح والنهضة، وفدًا رفيع المستوى من سفارة جمهورية ليبيريا لدى جمهورية مصر العربية، برئاسة السفير هنري بي فاهنبوليه، سفير جمهورية ليبيريا لدى مصر، في إطار تعزيز جسور التواصل والحوار، وبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب الدكتور هشام عبد العزيز، بالوفد الليبيري مؤكدًا اعتزاز حزب الإصلاح والنهضة بهذه الزيارة الكريمة، التي تعكس عمق الروابط الأفريقية المشتركة، وتفتح المجال أمام مزيد من التواصل بين المؤسسات السياسية والمجتمعية في مصر وليبيريا.

وأكد رئيس الحزب، أن العلاقات بين الدول لا تقتصر على القنوات الرسمية فقط، بل تعززها أيضًا الدبلوماسية الشعبية والحزبية، من خلال الحوار وتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون بين الشعوب، خاصة في ظل ما يجمع مصر وليبيريا من انتماء أفريقي مشترك وتطلع نحو التنمية والاستقرار.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تمكين الشباب، وبناء القيادات، ودعم مشاركة المرأة، وريادة الأعمال، والتبادل الثقافي، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.

كما أشاد الحضور بالمكانة التاريخية لجمهورية ليبيريا، باعتبارها من أقدم الجمهوريات المستقلة في أفريقيا، وبما يمثله اسمها من ارتباط بقيم الحرية والاستقلال، وهي قيم تتلاقى مع تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل خلال الفترة المقبلة، ودراسة فرص تنظيم لقاءات وفعاليات مشتركة، تسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وليبيريا.

كما قام حزب الإصلاح والنهضة بتقديم درع الحزب إلى وفد سفارة جمهورية ليبيريا، تقديرًا لهذه الزيارة الكريمة، واعتزازًا بروابط الصداقة والتعاون بين الجانبين.

 بداية لمسار ممتد من الحوار والتعاون المشترك

وأعرب حزب الإصلاح والنهضة عن تطلعه إلى أن يكون هذا اللقاء بداية لمسار ممتد من الحوار والتعاون المشترك، بما يخدم العلاقات المصرية الليبيرية، ويدعم جهود التواصل والتعاون بين شعوب القارة الأفريقية.

وضم الوفد الليبيري كلا من؛ الوزيرة المفوضة ماريان إف كوبيه، نائبة رئيس البعثة، والسيد لاسانا كيتا، القنصل ومسئول شئون التأشيرات والهجرة والشئون الدينية، والسيد الحسيني كمارا، الملحق الإداري بالسفارة، والسيدة عزيزة سيد، مساعد السفير.

وحضر اللقاء من جانب حزب الإصلاح والنهضة كلاً من؛ الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس الحزب، والدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس الحزب، والدكتور نبيل أبو الخير، مساعد رئيس الحزب للتنظيم، والدكتور هشام الحداد، مساعد رئيس الحزب للتقييم والمتابعة، والأستاذة رحاب عمرو، مدير مكتب رئيس الحزب.

حزب الإصلاح والنهضة سفارة جمهورية ليبيريا السفير هنري بي فاهنبوليه

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