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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة 10-7-2026؛ داخل السوق الرسمية وذلك عقب حسم البنك المركزي لسعر الفائدة في البنوك.

سعر الدولار  اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا بعد انتهاء العمل في البنوك وبدء مواعيد الراحة الأسبوعية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 49.48 جنيها للشراء 49.58 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 49.57 جنيها للشراء و 49.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.6 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، البركة، بيت التمويل الكويتي، فيصل الإسلامي،كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري اللعربي، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، مصر، المصري الخليجي، نكست، مصر، HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وسجل أعلي سعر دولار 49.7 جنيها للشراء و 49.8 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.69 جنيها للشراء و 49.79 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB و سايب.

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