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وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية ورفضها القاطع لأي اعتداء

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الاخيرة ويؤكد تضامن مصر مع الدول العربية الشقيقة
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الاخيرة ويؤكد تضامن مصر مع الدول العربية الشقيقة
فرناس حفظي
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جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، للوقوف على آخر تطورات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الدول العربية الشقيقة، والاطمئنان على سلامة المواطنين، وما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات الاعتداءات.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصالات تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها، مشدداً على وقوف مصر إلى جانبها ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مؤكداً علي الروابط الأخوية الوثيقة ووحدة المصير العربي، ومشدداً علي أن أمن الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي المملكة الأردنية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت

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