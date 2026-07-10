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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان يربط الانسحاب الإسرائيلي باستكمال المفاوضات.. وواشنطن: المرحلة التجريبية تبدأ خلال أيام

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
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كشفت تقارير إعلامية أن لبنان وإسرائيل يستعدان لعقد جولة محادثات في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل، لبحث آليات تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين برعاية أمريكية.


ونقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن الرئيس اللبناني جوزيف عون اشترط بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان قبل المضي قدمًا في المفاوضات، مؤكدًا أن استمرار مشاركة لبنان في المحادثات مرتبط بخطوات إسرائيلية على الأرض.


في المقابل، قال مسؤول أمريكي إن المرحلة التجريبية الأولى من خطة الانسحاب ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة محددة، على أن يتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها، مشيرًا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تواصل التنسيق مع الجانبين، بينما تُستكمل عمليات رسم الخرائط والتخطيط لمناطق إضافية.


وأضاف المسؤول أن واشنطن ستعمل مع شركاء دوليين لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على المناطق التي سيتم الانسحاب منها، تمهيدًا لتوسيع هذه الخطوات لاحقًا.


من جانبه، دعا الرئيس اللبناني الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، مؤكدًا أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على التأثير في إسرائيل، فيما اعتبر أن إيران تمتلك القدرة على التأثير في حزب الله، مشددًا في الوقت نفسه على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض في كل ما يتعلق بلبنان.


في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان قبل ضمان أمن مستوطنات الشمال، فيما شدد كاتس على أن بقاء القوات الإسرائيلية لا يحتاج إلى موافقة أي طرف.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ترغب في الانسحاب، مشيرًا إلى أن الجانبين يعملان على التوصل إلى تفاهمات واتفاقات بينهما.

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