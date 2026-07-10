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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تتدخل لإلغاء لقاء بين مسؤولين في نيويورك وسفير إيران بالأمم المتحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي
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كشفت تقارير إعلامية أن اجتماعا كان مقررا بين مسؤولة العلاقات الدولية في بلدية مدينة نيويورك، آنا ماريا أرتشيلا، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، أُلغي في اللحظات الأخيرة بعد تدخل مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.


وبحسب التقارير، فإن مسؤولي الخارجية الأمريكية لم يكونوا على علم مسبق بالاجتماع، وتدخلوا لتوضيح حدود الصلاحيات الدبلوماسية الممنوحة لرئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، ما أدى إلى إلغاء اللقاء قبل انعقاده.


وأشارت المصادر إلى أن أرتشيلا لم تُطلع رئيس البلدية على ترتيب الاجتماع، وتعرضت لاحقًا لتوبيخ داخلي بسبب المبادرة.


من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب العلاقات الدولية التابع لرئيس بلدية نيويورك، في بيان رسمي، أن "الاجتماع لم يُعقد، ولن يُعقد".

مسؤولة العلاقات الدولية بلدية مدينة نيويورك آنا ماريا أرتشيلا سفير إيران الأمم المتحدة

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