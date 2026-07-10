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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدارة مهرجان القاهرة للمونودراما تعلن لجنة تحكيم الدورة التاسعة

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما
مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، خلال المؤتمر الصحفي للدورة التاسعة، عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والتي تضم نخبة من الفنانين والأكاديميين من مصر والعالم، في إطار حرص المهرجان على الاستعانة بخبرات مسرحية متنوعة لتقييم العروض المشاركة.

وتقام الدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «من القاهرة.. ينطلق الإبداع»، برعاية وزارة الثقافة.


لجنة التحكيم الدورة التاسعة  لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

تضم اللجنة الفنان والمخرج السوداني علي المهدي، أحد أبرز رموز الحركة المسرحية في السودان والقارة الأفريقية، إلى جانب الفنان والمخرج ومدرب التمثيل الإيطالي باولو أفاتانيو، المتخصص في فنون الأداء والكوميديا البصرية، والذي يقدم أيضًا ماستر كلاس ضمن البرنامج التدريبي للمهرجان.

كما تشارك في اللجنة الدكتورة عبير منصور، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان، لما تمتلكه من خبرة أكاديمية وفنية في مجال المسرح والنقد.

وأكد الدكتور أسامة رؤوف أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم جاء وفق معايير فنية دقيقة، بما يضمن تنوع الخبرات وتحقيق أعلى درجات العدالة والاحترافية في تقييم العروض المشاركة.

وتقام فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما خلال الفترة من 13 إلى 17 يوليو 2026، بمشاركة عروض مسرحية من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج متنوع يضم ندوات وورش عمل وماستر كلاس، دعمًا لفن المونودراما وتعزيزًا للتبادل الثقافي بين التجارب المسرحية العربية والدولية.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما لجنة التحكيم الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

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