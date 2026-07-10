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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا عقدة المغرب في كأس العالم للمرة الثانية علي التوالي

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.


وجدد المنتخب الفرنسي تفوقه على أسود الأطلس في كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، بعدما سبق له إقصاء المغرب من الدور نصف النهائي لنسخة عام 2022 التي أقيمت في قطر، ليواصل الديوك فرض تفوقهم في المواجهات المونديالية بين المنتخبين.


وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.


واستطاع المنتخب الفرنسي، وصيف بطل النسخة الماضية، مواصلة مشواره بنجاح نحو المنافسة على اللقب، بعدما بلغ الدور نصف النهائي، في انتظار الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا.


وافتتح كيليان مبابي التسجيل لصالح فرنسا في الدقيقة الستين، بعدما استغل تمريرة مميزة من زميله ديزيري دوي، لينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ومتقنة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس ياسين بونو، معلنًا تقدم منتخب بلاده.


ولم ينتظر المنتخب الفرنسي كثيرًا لتعزيز النتيجة، إذ أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين، بعد هجمة سريعة بدأت بتمريرة من مبابي، قبل أن يسدد ديمبيلي كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، حاول ياسين بونو التصدي لها، لكنها ارتطمت بيده وعانقت الشباك.


وشهدت المباراة تألقًا لافتًا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى ببراعة لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة الثامنة والعشرين، ليحافظ على آمال منتخب بلاده في تلك المرحلة من اللقاء، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في فرض أفضليته خلال الشوط الثاني وحسم المباراة لصالحه، ليواصل رحلته نحو اللقب، بينما يودع المنتخب المغربي البطولة بعدما قدم مستويات قوية

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