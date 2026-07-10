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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حزن لاعبي منتخب المغرب بعد وداع كأس العالم

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

خيم الحزن على لاعبي منتخب المغرب والجهاز الفني عقب نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، بعدما خسروا أمام منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي. 

وجاءت صافرة النهاية لتعلن خروج المنتخب المغربي من البطولة، بعد مسيرة قدم خلالها مستويات مميزة نالت إشادة الجماهير والمتابعين.

فرنسا تحجز مقعدها في نصف النهائي

ونجح المنتخب الفرنسي في حسم المواجهة لصالحه، ليضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تستمر منافساتها حتى التاسع عشر من يوليو الجاري. وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته في الشوط الثاني، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على استغلال الفرص الحاسمة أمام المرمى.

مبابي وديمبيلي يقودان الفوز الفرنسي

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة الستين بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس المغربي ياسين بونو عن التصدي لها. وبعد ست دقائق فقط، عزز عثمان ديمبيلي تقدم منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني، ليمنح فرنسا أفضلية مريحة أنهت آمال المغرب في العودة إلى أجواء اللقاء.

ورغم النتيجة، قدم الحارس ياسين بونو أداءً مميزًا، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول، ليحافظ على آمال منتخب بلاده في تلك المرحلة من المباراة، قبل أن تنجح فرنسا في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني.

انتظار المنافس في المربع الذهبي

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الفرنسي مشواره نحو المنافسة على اللقب، منتظرًا الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا، والتي ستحدد الطرف الثاني في نصف النهائي. في المقابل، يودع منتخب المغرب البطولة بعدما قدم عروضًا قوية طوال مشواره، مؤكدًا قدرته على منافسة كبار المنتخبات العالمية، رغم انتهاء حلمه في بلوغ الدور قبل النهائي

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