رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أكد الإعلامي أمير هشام، ان صدور بيان على لسان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بشأن مطالبه للكاف، بزيادة عدد الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، يؤكد بأنه بنسبة كبيرة سوف يتم الموافقة على طلبه.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: من الصعب أن يخرج أبوريدة بتصريحات رسمية، دون أن يكون لديه ثقة في تحقيق مطالبه، وهاني أبوريدة له ثقل كبير داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.

وأضاف: هناك تصويت سيحدث داخل المكتب التنفيذي بالكاف، لكن أبوريدة يعلم نتائجه مقدمًا، وبنسبة كبيرة الأهلي سوف يلعب مع الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض زد وسيراميكا منافسات كأس الكونفدرالية.

وواصل: بشكل شبه رسمي، فإن الأهلي سيشارك بدوري الأبطال عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف خلال أيام، وهي مفاجأة كبرى بالفعل.

وأكمل: الزمالك لديه أزمة كبرى في الحصول على الرخصة المحلية والإفريقية في ظل وجود أزمات وقضايا لها علاقة بالمديونيات وايقاف القيد، والأسبوع الماضي لجنة التراخيص حصلت على كل الأوراق والمستندات من الأهلي الخاص بشركاته، وهو ما وضع عبئ كبير على رخصة الزمالك والذي وجد نفسه في موقف صعب للغاية.

وزاد: بناءً عليه، فإن الزمالك لو شارك في دوري الأبطال ولم يكن اجراءات الرخصة سليمة وقتها، فإن الأهلي لن يصمت مطلقًا وهو كلام من الآخر. وكان سيطالب بمراجعة رخصة الزمالك وكافة الإجراءات، والزمالك كان يثق في مشاركته بدوري الأبطال مهما حدث. وبالتالي فإن مطالبة اتحاد الكرة بمشاركة الأهلي واغلاق ملف التراخيص للناديين وعدم وجود أي اعتراض مطلقًا.

وتابع: معلومة من الكواليس، هناك شركتين من أمريكا، وهما رعاة للاتحاد الدولي لكرة القدم وفي نفس الوقت رعاة لـ الاتحاد الإفريقي، والشركتين على هامش إحدى الجلسات بحضور موتسيبي وانفانتينو، وأبلغوا بأنه سيكون هناك مشكلة كبيرة في عدم مشاركة الأهلي بقيمته التسويقية والشعبية الجارفة، وهو ما يؤثر على الجانب التسويقي ونسبة البث وأمور كثيرة.

وكشف مفاجأة أن الشركتين هددتا الكاف بإمكانية الانسحاب من رعاية البطولات الإفريقية في الموسم المقبل، وبناءً على ذلك فإن الأهلي سوف يشارك مع بيراميدز والزمالك في دوري الأبطال، وزد وسيراميكا في الكونفدرالية.

وأتم: يتبقى فقط الاعلان الرسمي من جانب الكاف خلال الأسبوع المقبل.