قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة منتخب مصر بعد انتهاء المشاركة في كأس العالم
بينهم مصر.. وسطاء يتحركون لإنقاذ التفاهم الأمريكي الإيراني ومنع انهيار المفاوضات
أعلى سعر دولار بعد قرار الفائدة الآن
الاستعلامات توثق إنجازات الدولة في كتاب «الجمهورية الجديدة.. المشروعات القومية وتعزيز التنمية المستدامة»
المنافسة تشتد على صدارة هدافي كأس العالم.. من ينجح في حسم السباق؟
رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
مسؤول أمريكي: المحادثات الفنية مع إيران مستمرة
واشنطن: هجمات إيران على السفن المدنية أعمال إرهابية وانتهاك غير مقبول
تنسيق الدبلومات الفنية 2026 دبلوم تجارة.. قائمة الكليات والحد الأدنى المتوقع
بعد فحص 12 يوما.. "الطاقة الذرية" تمنح مصر صك الأمان النووي بالتزامن مع تركيب المفاعل الثاني
من الطب إلى الإعلام.. تنسيق الجامعات 2026 وتحديد الكليات المتاحة لكل طالب
مدرب المغرب بعد الهزيمة من فرنسا: الجدل التحكيمي لا يغير واقع المباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رخصة الزمالك وتهديد بالانسحاب.. كواليس بيان أبوريدة واقتراب مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الإعلامي أمير هشام، ان صدور بيان على لسان هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بشأن مطالبه للكاف، بزيادة عدد الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، يؤكد بأنه بنسبة كبيرة سوف يتم الموافقة على طلبه.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: من الصعب أن يخرج أبوريدة بتصريحات رسمية، دون أن يكون لديه ثقة في تحقيق مطالبه، وهاني أبوريدة له ثقل كبير داخل الاتحادين الإفريقي والدولي.

وأضاف: هناك تصويت سيحدث داخل المكتب التنفيذي بالكاف، لكن أبوريدة يعلم نتائجه مقدمًا، وبنسبة كبيرة الأهلي سوف يلعب مع الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما يخوض زد وسيراميكا منافسات كأس الكونفدرالية.

وواصل: بشكل شبه رسمي، فإن الأهلي سيشارك بدوري الأبطال عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف خلال أيام، وهي مفاجأة كبرى بالفعل.

وأكمل: الزمالك لديه أزمة كبرى في الحصول على الرخصة المحلية والإفريقية في ظل وجود أزمات وقضايا لها علاقة بالمديونيات وايقاف القيد، والأسبوع الماضي لجنة التراخيص حصلت على كل الأوراق والمستندات من الأهلي الخاص بشركاته، وهو ما وضع عبئ كبير على رخصة الزمالك والذي وجد نفسه في موقف صعب للغاية.

وزاد: بناءً عليه، فإن الزمالك لو شارك في دوري الأبطال ولم يكن اجراءات الرخصة سليمة وقتها، فإن الأهلي لن يصمت مطلقًا وهو كلام من الآخر. وكان سيطالب بمراجعة رخصة الزمالك وكافة الإجراءات، والزمالك كان يثق في مشاركته بدوري الأبطال مهما حدث. وبالتالي فإن مطالبة اتحاد الكرة بمشاركة الأهلي واغلاق ملف التراخيص للناديين وعدم وجود أي اعتراض مطلقًا.

وتابع: معلومة من الكواليس، هناك شركتين من أمريكا، وهما رعاة للاتحاد الدولي لكرة القدم وفي نفس الوقت رعاة لـ الاتحاد الإفريقي، والشركتين على هامش إحدى الجلسات بحضور موتسيبي وانفانتينو، وأبلغوا بأنه سيكون هناك مشكلة كبيرة في عدم مشاركة الأهلي بقيمته التسويقية والشعبية الجارفة، وهو ما يؤثر على الجانب التسويقي ونسبة البث وأمور كثيرة.

وكشف مفاجأة أن الشركتين هددتا الكاف بإمكانية الانسحاب من رعاية البطولات الإفريقية في الموسم المقبل، وبناءً على ذلك فإن الأهلي سوف يشارك مع بيراميدز والزمالك في دوري الأبطال، وزد وسيراميكا في الكونفدرالية.

وأتم: يتبقى فقط الاعلان الرسمي من جانب الكاف خلال الأسبوع المقبل.

الإعلامي أمير هشام أبوريدة اتحاد الكرة والكونفدرالية أبطال إفريقيا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة بعد قرار رئيس الوزراء الأخير

منتخب المغرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026

لينك نتيجه الدبلومات الفنيه 2026.. الآن عبر صدى البلد برقم الجلوس

أسعار الذهب

صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| ختام امتحانات الثانوية الأزهرية.. الاستماع لمطالب المواطنين.. حملات مرورية..وإعتماد خطة التعبئة العامة

محافظ الوادي الجديد

بحد أدنى ٢٤٠ درجة.. محافظ الوادي الجديد تعتمد المرحلة الأولى من القبول بالصف الأول الثانوي العام

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد.. النيران تلتهم تكييفًا وجهاز كمبيوتر

السيطرة على حريق بمركز شباب حي إماراتي ببورسعيد

بالصور

أبرزها «خلي بالك من نفسك».. قائمة الأفلام المنتظرة فى شهر يوليو 2026

أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026
أفلام شهر يوليو 2026

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة.. بدون بيض أو حليب للدايت

طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البسكويت الصحي بدقيق الحبة الكاملة

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد