شوبير: موتسيبي وافق على مقترح هاني أبو ريدة لزيادة مقاعد دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلي، بشأن زيادة عدد مقاعد دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027.

وقال شوبير عبر برنامجه هنا المونديال المذاع على شاشة قناة النهار: «باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافق على الفور على مقترح هاني أبو ريدة بشأن زيادة عدد مقاعد أفريقيا».



وأضاف: «القرار النهائي سيكون من خلال المكتب التنفيذي، وهناك إجتماع في خلال 10 أيام على هامش كأس العالم وسيتم الإعلان فيه أما بالموافقة أو الرفض».

وتابع: «بالمناسبة مفيش أغلبية بتأيد القرار داخل المكتب التنفيذي، لكن وارد جدا موتسيبي يعمل اللي هو عايزه في الآخر».