الأهلي يضع حجر الأساس لفرع المنصورة الإثنين المقبل

يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يوم الاثنين المقبل بوضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.

ووجه النادي الأهلي الدعوة للعديد من الوزراء والشخصيات العامة والرياضية، يتقدمهم الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندسة راندة المنشاوي، وزير الإسكان و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، والمهندس إبراهيم عبد القادر مكي، محافظ كفر الشيخ، واللواء عصام صلاح الدين، مدير أمن الدقهلية..

جاء ذلك في ضوء استراتيجية النادي وتكليف شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس تامر ناصر بمنح الأولوية لملف فروع الأهلي في المحافظات..

وجاء التعاقد الأول مع شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري برئاسة عبد الهادي فرحات وشركة نيشنز أوف سكاي برئاسة تامر نبيل؛ لإنشاء فرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.