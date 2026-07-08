محمد صلاح يعقد اجتماعا مع لاعبي المنتخب بعد وداع كأس العالم

عقد محمد صلاح قائد منتخب مصر اجتماعا عاجلا مع اللاعبين بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم

وحرص الفرعون على توجيه الشكر لزملاءه والإشادة بأدائهم طوال البطولة مشيرا إلى فخره بما قدموه خلال البطولة وإظهار الروح والقوة

وحسب تقرير بي إن سبورت، محمد صلاح حرص على توجيه الشكر للجماهير على دعمهم المتواصل خلال منافسات بطولة كأس العالم

وطالب محمد صلاح لاعبو منتخب مصر بمواصلة التألق لأن ما وصلوا إليه خلال البطولة يؤكد على وجود تفاؤل أكبر بالمستقبل

مباراة مصر والأرجنتين

قلب الأرجنتين الطاولة علي منتخب مصر ويحول تأخره بهدفين إلي الفوز الي ثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لدور الـ 8 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد مرسيدس بنز ستاديوم في دور السادس عشر ضمن منافسات كأس العالم 2026 .

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويسدد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجل الارجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء هدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.