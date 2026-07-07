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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نادي أوروبي يترقب موقف محمد صلاح ويجهز خطته لحسم الصفقة.. من هو؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

يواصل النجم المصري محمد صلاح جذب اهتمام العديد من الأندية حول العالم بعد انتهاء رحلته مع ليفربول، حيث أصبح لاعبًا حرًا مع نهاية موسم 2025-2026، فاتحًا الباب أمام العديد من الاحتمالات بشأن وجهته المقبلة.

وبعد تسع سنوات حافلة بالنجاحات والإنجازات داخل أسوار ملعب "أنفيلد"، أسدل صلاح الستار على مسيرته مع ليفربول، ليبدأ مرحلة جديدة لم تتضح ملامحها حتى الآن. 

ويأتي ذلك في وقت يركز فيه اللاعب بشكل كامل على مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما ساهم بشكل بارز في قيادة الفراعنة إلى دور الـ16 وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية.

هل يستمر صلاح في أوروبا؟

رغم ارتباط اسم قائد المنتخب المصري بعدد من الوجهات المحتملة، سواء في الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي، فإن الاهتمام الأوروبي بخدماته لا يزال قائمًا. 

ويبرز نادي فناربخشة التركي ضمن أبرز الأندية التي تراقب تطورات موقف محمد صلاح خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية تركية، فإن إدارة فناربخشة تواصل العمل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، وتسعى إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات كبيرة قادرة على رفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا. 

وبعد إبرام عدة تعاقدات خلال الميركاتو الحالي، يضع النادي التركي محمد صلاح ضمن قائمة أهدافه الرئيسية.

خطة فناربخشة لضم محمد صلاح

أشارت التقارير إلى أن مسؤولي فناربخشة يتابعون وضع اللاعب عن قرب، مع انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة عقب انتهاء مشاركته في كأس العالم. 

ويعتقد النادي أن فرص التعاقد مع صلاح قد تزداد إذا لم يحصل على العروض التي يتطلع إليها من الناحية الرياضية أو المالية.

وتعتمد الخطة التي أعدها النادي التركي على إمكانية انخفاض سقف مطالب اللاعب المالية خلال الأسابيع المقبلة، فبينما تشير التقارير إلى أن صلاح يفضل الحصول على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، خصصت إدارة فناربخشة ميزانية تقدر بنحو 12 مليون يورو سنويًا لإتمام الصفقة.

وترى إدارة النادي أن الفجوة المالية الحالية قد تتقلص إذا لم تتقدم الأندية المهتمة بعروض تلبي تطلعات النجم المصري، وهو ما قد يمنح فناربخشة فرصة للتحرك بشكل سريع وحاسم من أجل ضمه.

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