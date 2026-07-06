اتحاد الكرة: عندهم ميسي إحنا عندنا محمد صلاح.. وحالة تفاؤل في معسكر المنتخب

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري ، أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأجواء في معسكر المنتخب الوطني قبل لقاء الأرجنتين المرتقب خلال الساعات القادمة، قائلًا: "هناك حالة من الجدية والحماس، وهناك حالة من التفاؤل، وكل واحد عمل "الهوم ورك" بتاعه، ، وكابتن حسام حسن، درس فريق الأرجنتين."



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: "قبل تمرين النهارده، اجتمع كابتن حسام حسن مع الجهاز الفني لدراسة أفضل تشكيل يمكن خوض مباراة الغد به."



وعن الرسالة قبل لقاء حامل اللقب التي يتلقاها حسام حسن للاعبين، قال: "بنكرر الكلام اللي قلناه بالأمس، إذا كان عندهم ميسي، إحنا عندنا محمد صلاح، والمباراة 90 دقيقة متساوية، وكل 11 راجل أمامه 11 راجل، الفروقات موجودة، لكن يمكن أن تُعوَّض بالهوية المصرية، والشخصية المصرية، والعزيمة، والإصرار."



وأتم: "إن شاء الله نعمل ماتش كويس بكرة، وهناك دعم كبير من الدولة المصرية، فخامة الرئيس يدعم وقدم التهنئة أكثر من مرة، والدكتور مدبولي ووزير الشباب والرياضة في اتصال دائم، ويكفي مشهد الجماهير العربية، الذي يعكس أن لينا حتة في قلب كل عربي."

وعن الإصابات في صفوف المنتخب، قال: "فيما عدا محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، كل اللاعبين جاهزون، وكريم جاهز وشارك في المران بشكل كامل، ومحمد صلاح في منتهى الجدية والتفاؤل والحماس، وشادد الفرقة كلها وراه، وكابتن حسام وإبراهيم حسن قدما مجهودًا كبيرًا نفسيًا وبدنيًا وخططيًا."

ووجّه رسالة للشعب المصري، قائلًا: "ولادكم هنا، محدش قصّر، كل واحد عمل اللي عليه، وكل واحد بذل أقصى ما يستطيع، متقلقوش، عملنا اللي علينا، والباقي على ربنا سبحانه وتعالى.