محمد علاء: أشكر الرئيس السيسي على الدعم المستمر.. وسنقاتل لإسعاد الجماهير

كشف محمد علاء، حارس مرمى منتخب مصر، عن أن المنتخب يعيش حالة من التركيز الشديد منذ انطلاق معسكر الإعداد لكأس العالم 2026 ، لافتا إلى أن المنتخب سيخوض غدا واحدة من أقوى وأصعب المباريات أمام بطل العالم وحامل اللقب منتخب الأرجنتين.



وقال علاء، في تصريحات صحفية على هامش مران المنتخب اليوم قبل مواجهة الأرجنتين غداً، إن حسام حسن، المدير الفني وكل أعضاء الجهاز الفني يعملون على تجهيز وتحفيز اللاعبين قبل المباريات بهدف تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

ووجه حارس منتخب مصر رسالة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلا:" أحب أن أشكر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم والمستمر وتهنئته لنا مع كل فوز، وأعد سيادته بأن كل لاعبى المنتخب سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل تشريف مصر وإسعاد الجماهير".