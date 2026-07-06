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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو: عمل اللجنة التأديبية مستقل تماماً

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
حسام الحارتي

أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بياناً أكد من خلاله أن عمل اللجنة التأديبية مستقل تماماً، موضحاً أن اللجنة دائما ما تتخذ القرارات بناءاً على الحقائق التي تعرض لها.
 

قال إنفانتينو: "اللجنة تطبق القانون المنصوص عليه وفقاً للحقائق التي تعرض أمامها".

وأضاف رئيس الفيفا قائلاً: " تلقيت مكالمة من الرئيس الأمريكي ترمب وأناقش معه أمور كأس العالم بانتظام، أوضحت لترمب أن الإجراء القانوني يتم في طور العمل المستمر من قبل أعضاء اللجنة التأديبية وهو مبدأ نلتزم به دائماً".

وأوضح إنفانتينو في بيانه أن قرارات اللجنة مستقلة تماماً سواء أعجبتنا أم لا وأنا أحياناً أتفاجأ منها وأختلف معها.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو الرئيس الأمريكي ترمب إنفانتينو

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