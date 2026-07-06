ارتفاع وفيات تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لأكثر من 500 حالة

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس الإيبولا إلى 506 حالات، من بين 1561 إصابة مؤكدة؛ في ظل استمرار انتشار المرض بوتيرة تفوق جهود احتوائه.

وذكرت وزارة الصحة الكونغولية، في أحدث تحديث لها نشرته وكالة (أسوشتيد برس)، أن حصيلة الإصابات والوفيات سُجلت منذ إعلان تفشي الوباء في 15 مايو الماضي.

وتواجه السلطات الصحية صعوبات في احتواء التفشي بسبب عدم وجود لقاح أو علاج معتمد لسلالة "بونديبوجيو" المسببة للموجة الحالية، كما لا تزال تعمل على تحديد الحالة الأولى للعدوى وتتبع آلاف المخالطين للمصابين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن الشهر الأول من التفشي الحالي يعد الأسوأ على الإطلاق من حيث سرعة انتشار المرض.