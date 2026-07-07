سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.. عيار 21 بكام؟

يشهد سعر الذهب في مصر اهتمامًا واسعًا من المواطنين والمستثمرين مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في ظل المتابعة المستمرة لتحركات المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية والعالمية، خاصة أن الذهب يعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار التي يلجأ إليها الكثيرون، إلى جانب ارتباطه بحركة البيع والشراء في محال الصاغة والمناسبات المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في السوق المصرية، خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، نحو 5860 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 46880 جنيهًا للبيع و46400 جنيه للشراء، وفق أحدث مستويات التداول المعلنة في سوق الصاغة.

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

تواصل أسعار الذهب تحركاتها اليومية متأثرة بعدد من العوامل المحلية والعالمية، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام الراغبين في الشراء أو البيع، سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو اقتناء المشغولات الذهبية، وتختلف الأسعار وفقًا للعيار المتداول داخل السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، خلال تعاملات اليوم في مصر نحو 6697.25 جنيه للبيع، بينما سجل 6628.5 جنيه للشراء.

ويحظى هذا العيار باهتمام شريحة من المستثمرين الذين يفضلون شراء الذهب الأعلى نقاءً، كما يدخل في تصنيع السبائك الذهبية المستخدمة في الاستثمار والادخار.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 داخل محال الصاغة نحو 6139 جنيهًا للبيع، مقابل 6076.25 جنيه للشراء.

ويعد هذا العيار من الأعيرة المتداولة في بعض الأسواق، ويستخدم في تصنيع عدد من المشغولات الذهبية التي تتميز بنسبة نقاء مرتفعة.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا ومبيعًا في مصر، عند 5860 جنيهًا للبيع و5800 جنيه للشراء.

ويظل هذا العيار الأكثر طلبًا داخل السوق المحلية، نظرًا لاعتماده بصورة كبيرة في صناعة المشغولات الذهبية التي يقبل عليها المستهلكون في مختلف المحافظات.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 5022.75 جنيه للبيع، بينما سجل 4971.5 جنيه للشراء.

ويحظى هذا العيار بإقبال في بعض المحافظات، كما يستخدم في تصنيع تصميمات متنوعة من المشغولات الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات الثلاثاء إلى 46880 جنيهًا للبيع، مقابل 46400 جنيه للشراء.

ويعد الجنيه الذهب من الخيارات التي يفضلها عدد من المواطنين الراغبين في الادخار، لكونه يحتوي على كمية محددة من الذهب، ويتابع سعره بصورة يومية مع تغيرات السوق.

سعر أونصة الذهب عالميًا

سجلت أونصة الذهب خلال تعاملات الثلاثاء 4164.51 دولار للبيع، بينما بلغت 4163.47 دولار للشراء.

وتعد تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية من أبرز المؤشرات التي تؤثر بصورة مباشرة في اتجاهات أسعار الذهب داخل السوق المحلية، إلى جانب عدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية.

ما العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية بمجموعة من العوامل التي تسهم في تحديد مستويات التسعير بصورة مستمرة، ومن أبرزها:

حركة العرض والطلب.

الأزمات السياسية والاقتصادية.

الاحتياطيات الحكومية والبنوك المركزية.

المضاربات والأسواق المالية.

الصراعات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

التضخم وأسعار الفائدة.

قوة الدولار الأمريكي.

تكاليف التنقيب والتعدين.

وتؤدي هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تحريك أسعار الذهب صعودًا أو هبوطًا، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصرية، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة الأسعار بصورة مستمرة لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء وفقًا لمستجدات الأسواق.