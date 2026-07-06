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تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل سعر الذهب في تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب صباح اليوم الإثنين 6-7-2026؛ استقرارًا على مستوى الصاغة المصرية دون تغيير.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في مصر

الذهب يتراجع

وتراجع سعر الجرام 15 جنيهُا في المتوسط منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي وحتى اليوم.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وفقا لآخر تحديث سجله سعر الذهب 6915 جنيها.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة 6760 جنيها للشراء و 6691 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و 6133 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع .

سعر الذهب الان

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و 5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4167 دولارا للشراء و 4173 دولارا للبيع.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم

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