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سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5-7-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5-7-2026

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تباينت حركة أسعار الذهب أمس السبت في السوق المحلي، بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة في الجرام الواحد، وذلك بالتزامن مع العطلة الرسمية لبورصة الذهب العالمية، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 5900 جنيه.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد  5 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6745 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6685  جنيهًا.

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سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5900 جنيه.

بلغ  سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5850 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5055 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5015 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3935 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3900 جنيه.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47200 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 46800  جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو209725 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 207950 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم عند 50.23 جنيه مقابل 49.13 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4174.8 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

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