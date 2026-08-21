اضطراب في الأجواء.. تحطم طائرة تقل 8 أشخاص بولاية ألاسكا الأمريكية

أكد مسؤولين فيدراليين تحطم طائرة مستأجرة تقل ثمانية أشخاص في غرب ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت السلطات الفيدرالية بتحطم طائرة مستأجرة تقل ثمانية أشخاص يوم الخميس بالقرب من موقع رادار ناءٍ في غرب ألاسكا، بحسب ما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية.

وقال كلينت جونسون، رئيس منطقة ألاسكا في المجلس الوطني لسلامة النقل، إن طيارين اثنين وستة ركاب كانوا على متن الطائرة. ولم يُدلِ بتفاصيل فورية عن حالتهم.

وفي بيان منفصل، ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن طائرة من طراز سيسنا 441 أقلعت من مطار تيد ستيفنز أنكوريج الدولي متجهة إلى كيب نيونهام عندما تحطمت غرب مطار كيب نيونهام للرادار بعيد المدى في تمام الساعة 12:15 ظهرًا بالتوقيت المحلي. كما أفادت إدارة الطيران الفيدرالية بوجود ثمانية أشخاص على متنها.

وأعلن مركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا عن بدء عملية بحث وإنقاذ بعد تلقيه بلاغًا عن "حادث طائرة" بالقرب من موقع كيب نيونهام للرادار بعيد المدى.

وأشار المركز إلى أنه سيصدر معلومات إضافية حال توفرها، ولم يُجب على أي استفسارات.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق في الحادث، بمساعدة إدارة الطيران الفيدرالية.