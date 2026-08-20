هنحوّلك كاش على تليفونك | استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي في الدقي

شهد شارع التحرير بحي الدقي تحولا نوعيا في منظومة التعامل مع المخلفات، حيث بدأ الحي في تشغيل ماكينات تكنولوجية متطورة تتيح للمواطنين استبدال زجاجات البلاستيك وعلب الكانز الفارغة برصيد مالي يُحول على الهواتف المحمولة.

ودخل المشروع حيز التنفيذ في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بضرورة تحديث آليات التعامل مع ملف المخلفات، وتبني الحلول التكنولوجية التي تضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وتحد من ظاهرة "النباشين"، مع تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة، وتحت الإشراف الميداني المباشر من المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي.

وتعتمد المنظومة الجديدة على مبدأ "النقاط مقابل النفايات"؛ حيث توفر الماكينة للمستخدم نقاطًا فورية عند إلقاء المخلفات بداخلها، بواقع نقطة للزجاجة الصغيرة، ونقطتين للزجاجات الكبيرة وعبوات الكانز.



وفي المرحلة التجريبية، تركز تواجد الماكينات في نقاط حيوية بشارع التحرير، حيث تم وضع الماكينة الأولى أمام بنك فيصل بمحيط ميدان الجلاء، بينما تبعد الثانية عنها بنحو 200 متر.



ويأتي هذا المشروع، الذي نُفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كحلقة جديدة في سلسلة تطوير حي الدقي، بعد النجاح الذي حققته "صناديق القمامة المدفونة" في وقت سابق.

وتهدف رئاسة الحي من خلال هذه التجارب إلى اختبار مدى استجابة المواطنين للأنظمة الذكية، تمهيدًا لتعميم التجربة في كافة الميادين والشوارع الرئيسية، لتحويل "القمامة" من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي يستفيد منه المواطن والحي على حد سواء.