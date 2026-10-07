تقارير تزعم: حزب الله حصل على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة النازحين

حصل حزب الله على 200 مليون دولار من إيران لمساعدة اللبنانيين الذين نزحوا جراء الحرب التي شهدها لبنان هذا العام مع إسرائيل، وفقًا لشخصين لديهما معرفة مباشرة بعملية التحويل تحدثا لوكالة رويترز.

وقال المصدران إن حزب الله تلقى الأموال الشهر الماضي، رغم تشديد الخناق الاقتصادي الأمريكي على إيران وتزايد الصعوبات التي تواجه إيصال الأموال إلى حليف طهران في لبنان، حسب وكالة رويترز.

وأضافا أن الوسطاء الذين تولوا نقل الأموال تقاضوا عمولة قدرها 20%، في انعكاس للمخاطر المرتبطة بالتعامل مع الحزب، وقال أحد المصدرين إن هذه العمولة تعادل أربعة أضعاف الرسوم المعتادة.

وعند طلب التعليق، قال مسؤول في حزب الله إن مبلغًا من المال جرى تأمينه، وإن خطة لتوزيعه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، من دون أن يوضح مصدر الأموال.



مساعدة 50 ألف أسرة

وقال المصدران إن حزب الله سيستخدم الأموال لدفع مبلغ أولي قدره 3 آلاف دولار لكل أسرة، مع إعطاء الأولوية للأسر التي دُمرت قراها أو يتعذر الوصول إليها بسبب الاحتلال الإسرائيلي،

ويبلغ عدد هذه الأسر نحو 50 ألف أسرة، وفقًا لأحد المصدرين.

ولم يقدم المصدران أي تفاصيل حول كيفية وصول الأموال إلى لبنان.

وقال أحدهما إن نقل الأموال عبر شركات مالية كانت تتولى مثل هذه التحويلات في السابق أصبح أكثر صعوبة بالنسبة لحزب الله، وأضاف أن شركات مقرها العراق ودبي لم تعد خيارًا متاحًا، كما أصبحت تلك الموجودة في تركيا تواجه ضغوطًا أيضًا.

وأضاف المصدر أن خصوم حزب الله يرون حاليًا أن المال يمثل شريان حياة الحزب، ورغم الصعوبات التي تواجه تأمين التمويل، لم يتوقف الحزب عن دفع رواتب مقاتليه وأفراد أسر الذين قُتلوا في الحرب، وفقًا للمصدر.