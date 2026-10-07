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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان يحث الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم إضافي في ظل أزمة الطاقة

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
أ ش أ

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي، اليوم /الأربعاء/، إلى النظر في اتخاذ تدابير دعم إضافية في ظل أزمة الطاقة الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال ميتسوتاكيس - خلال محادثات لمجموعة دول جنوب الاتحاد الأوروبي (ميد 9) التي أجريت في مدينة سبليت الكرواتية - إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون على قدر من المسؤولية ويجد سبلًا لحماية المواطنين والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة في ظل أزمة تكاليف المعيشة، مع الالتزام بمبدأ المسؤولية المالية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأعرب عن ارتياحه لدعم المفوضية الأوروبية الاقتراح اليوناني بإنشاء آلية طوارئ أوروبية للتعامل مع تزايد تدفقات المهاجرين أو التهديدات الهجينة، إذ تتيح الآلية تعليق مؤقت لقبول طلبات اللجوء وإجراء ترحيل فوري جماعي للمهاجرين غير النظاميين في حالات الأزمات الكبرى.

وقد اجتمعت مجموعة (ميد 9) لأول مرة في عام 2014، وتتألف من كرواتيا وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.

رئيس الوزراء اليوناني الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة

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