كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص مستقلين عربة "كارو" بإلقاء بعض مخلفات البناء بجانب سور مترو الأنفاق بالقاهرة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط العربة الكارو الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها، 3 عمال، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة القليوبية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتاريخ 10 الجارى حال تواجدهم بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الزيتون، حيث يقومون بتجميع مخلفات البناء بمقابل مادى وتخلصهم من الحمولة بالمكان المشار إليه بدلاً من إلقائها بمكان مخصص لذلك لاختصار الوقت.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التنسيق لإيداع الدابة بإحدى الجهات البيطرية.



