أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الأمن المائي يمثل قضية بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا إلى توافق مواقف البلدين بشأن رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق دولتي المصب في مياه الأنهار المشتركة.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن الآلية الرباعية المعنية بملف الأمن المائي عقدت اجتماعها الثالث في القاهرة قبل نحو أسبوعين، بمشاركة وزيري الخارجية والري والموارد المائية في مصر والسودان، لبحث تطورات القضية والتنسيق بشأنها.

وأوضح أن موقف مصر والسودان يستند إلى قواعد القانون الدولي، التي ترفض اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إلحاق الضرر بدول المصب في مجاري الأنهار المشتركة، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة للأنهار الدولية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن المبادئ الدولية تؤكد ضرورة إخطار الدول التي قد تتضرر من المشروعات المقامة على مجاري الأنهار المشتركة، وعدم اتخاذ إجراءات مسبقة من شأنها التأثير على حقوقها، لافتًا إلى أن هذه المبادئ تمثل أساسًا للموقف المصري والسوداني المشترك والثابت تجاه قضية الأمن المائي.