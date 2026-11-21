لم تكن جولة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التفقدية بمحافظة السويس اليوم السبت، مجرد جولة لمتابعة المشروعات ومعدلات التنفيذ، إذ توقفت إحدى محطاتها أمام موقف إنساني، بعدما شاهد الوزير واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، حادث تصادم على طريق «صلاح نسيم» بحي عتاقة، أسفر عن إصابة سيدة.

وعلى الفور، وجه الوزير بتوقف السيارة وترجل برفقة المحافظ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابة، فيما وجه المحافظ مرافقيه بسرعة التواصل مع مرفق الإسعاف لتوفير الرعاية الطبية اللازمة ونقلها إلى المستشفى، واطمأن على انتظام الحركة المرورية بموقع الحادث.

ويعكس هذا الموقف أن المسئولية العامة لا تقتصر على متابعة المشروعات ومعدلات الإنجاز، وإنما تمتد إلى التفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين والاستجابة للمواقف الطارئة، انطلاقًا من أن الإنسان يظل محور عملية التنمية وغايتها.

وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة بالسويس، وشملت تفقد مستشفى جامعة السويس بتكلفة 3 مليارات جنيه، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة زرب، وأعمال تطوير طريق مصر/إيران بحي عتاقة، ومشروع المدينة السكنية البديلة الذي يضم 104 عمارات بتكلفة تقديرية ملياري جنيه، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه.