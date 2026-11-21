مع اقتراب نهاية عام 2026، يترقب الموظفون والعاملون بالقطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2027، للتعرف على أيام الراحة المنتظرة وفرص الاستفادة من العطلات التي تتصل بالإجازة الأسبوعية.

وتتصدر إجازة عيد الميلاد المجيد قائمة المناسبات الرسمية المقبلة، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، وتتصل مباشرة بعطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، لتمنح الفئات التي تحصل على راحة أسبوعية في هذين اليومين فرصة الاستمتاع بثلاثة أيام متتالية من الإجازة، بإجمالي 72 ساعة من الراحة.

وتحظى أول إجازة رسمية في 2027 باهتمام واسع، خاصة أنها تأتي مع بداية العام الجديد، وتتيح للموظفين والطلاب قضاء فترة راحة ممتدة دون الحاجة إلى تقديم طلبات إجازة إضافية، مع انتظار القرارات الرسمية التي ستحدد تفاصيل تطبيق العطلة في مختلف الجهات والقطاعات.

موعد أول إجازة رسمية في مصر 2027

يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ليكون أول موعد مرتقب لإجازة رسمية في مصر خلال العام الجديد، على أن تتصل المناسبة بالعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بالنسبة للعاملين والطلاب الذين يحصلون على راحة أسبوعية خلال هذين اليومين.

وتأتي أيام الإجازة الثلاثة على النحو التالي:

الخميس 7 يناير 2027: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 8 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

السبت 9 يناير 2027: العطلة الأسبوعية.

وبذلك تصل مدة الراحة إلى 72 ساعة متواصلة، تبدأ من يوم الخميس وتنتهي السبت، بالنسبة للفئات التي تتوافق عطلتها الأسبوعية مع هذين اليومين، لتكون أول عطلة ممتدة في العام الجديد.

ويمثل هذا التوقيت فرصة للموظفين والطلاب للتخطيط لقضاء وقت أطول مع الأسرة أو الاستمتاع بالراحة، خاصة أن الإجازة الرسمية تأتي قبل يومي الراحة الأسبوعية مباشرة، دون الحاجة إلى الحصول على أيام إضافية من رصيد الإجازات السنوية.

هل تشمل إجازة عيد الميلاد المجيد العاملين بالقطاع الخاص؟

تندرج إجازة عيد الميلاد المجيد ضمن الأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل.

وبالتالي، تشمل المناسبة العاملين الخاضعين لأحكام تنظيم الإجازات الرسمية في القطاع الخاص، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة للعمل خلال أيام العطلات الرسمية.

أما العاملون بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فيتحدد حصولهم على الإجازة وفق القرار الذي يصدره مجلس الوزراء لتنظيم عطلة عيد الميلاد المجيد.

ومن المنتظر صدور القرار الرسمي المنظم لإجازة 7 يناير 2027، لتحديد تفاصيل العطلة والفئات المشمولة بها، إلى جانب الضوابط الخاصة بالجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار تقديم الخدمات خلال أيام الإجازات.

موقف المدارس والجامعات من إجازة 7 يناير 2027

ينتظر طلاب المدارس والجامعات إجازة عيد الميلاد المجيد باعتبارها أول مناسبة رسمية خلال العام الجديد، إذ توافق يوم الخميس 7 يناير 2027، وتتزامن مع نهاية الأسبوع.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان الرسمي لتأكيد تفاصيل العطلة داخل المؤسسات التعليمية، خاصة أن موعد المناسبة يتيح فرصة لامتداد الراحة إلى ثلاثة أيام متتالية، بالنسبة للطلاب الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت.

هل توجد إجازات رسمية متبقية في مصر خلال 2026؟

انتهت قائمة المناسبات الرسمية المقررة خلال عام 2026، بعد إجازة عيد القوات المسلحة التي وافقت يوم الثلاثاء 6 أكتوبر الماضي، ولم يتبق ضمن جدول الإجازات الرسمية المعلنة للعام الحالي مناسبات أخرى، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

وبذلك تصبح إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027 أول عطلة رسمية مقبلة ينتظرها الموظفون والطلاب مع بداية العام الجديد.

ويترقب العاملون في مختلف القطاعات الإعلان عن القرارات المنظمة للإجازات المقبلة، خاصة المناسبات التي تتصل بالعطلات الأسبوعية، إذ تتيح هذه المواعيد فرصًا للحصول على فترات راحة أطول دون الحاجة إلى استهلاك أيام من رصيد الإجازات السنوية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول المناسبات والإجازات الرسمية المرتقبة في مصر خلال عام 2027 عددًا من الأعياد الوطنية والدينية، وتختلف مواعيد بعض المناسبات الدينية وفق الرؤية الشرعية، بينما تمثل التواريخ الفلكية تقديرات أولية لحين الإعلان الرسمي.

وتشمل أبرز الإجازات والمناسبات المرتقبة ما يلي:

عيد الميلاد المجيد: الخميس 7 يناير 2027.

الخميس 7 يناير 2027. عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير: الاثنين 25 يناير 2027، وقد يتم ترحيل الإجازة أو تحديد موعدها بقرار رسمي وفق سياسة ترحيل العطلات.

الاثنين 25 يناير 2027، وقد يتم ترحيل الإجازة أو تحديد موعدها بقرار رسمي وفق سياسة ترحيل العطلات. عيد الفطر المبارك: متوقع فلكيًا نحو الأربعاء 10 مارس 2027، ويُحسم الموعد النهائي وفق الرؤية الشرعية.

متوقع فلكيًا نحو الأربعاء 10 مارس 2027، ويُحسم الموعد النهائي وفق الرؤية الشرعية. عيد تحرير سيناء: الأحد 25 أبريل 2027.

الأحد 25 أبريل 2027. عيد العمال: السبت 1 مايو 2027.

السبت 1 مايو 2027. شم النسيم: الاثنين 3 مايو 2027.

الاثنين 3 مايو 2027. وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك: متوقع فلكيًا في منتصف مايو 2027، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو تقريبًا، وتُحدد المواعيد النهائية وفق الرؤية الشرعية.

متوقع فلكيًا في منتصف مايو 2027، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو تقريبًا، وتُحدد المواعيد النهائية وفق الرؤية الشرعية. رأس السنة الهجرية: متوقع فلكيًا خلال يونيو 2027، في حدود 6 أو 7 يونيو، حسب الرؤية الشرعية.

متوقع فلكيًا خلال يونيو 2027، في حدود 6 أو 7 يونيو، حسب الرؤية الشرعية. ذكرى ثورة 30 يونيو: الأربعاء 30 يونيو 2027.

الأربعاء 30 يونيو 2027. عيد ثورة 23 يوليو: الجمعة 23 يوليو 2027.

الجمعة 23 يوليو 2027. المولد النبوي الشريف: متوقع فلكيًا خلال أغسطس 2027، في حدود 14 أو 15 أغسطس، حسب الرؤية الشرعية.

متوقع فلكيًا خلال أغسطس 2027، في حدود 14 أو 15 أغسطس، حسب الرؤية الشرعية. عيد القوات المسلحة: الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

الأربعاء 6 أكتوبر 2027.

الإجازات الدينية والوطنية في 2027.. مواعيد تنتظر القرارات الرسمية

تتوزع الإجازات الرسمية خلال عام 2027 بين مناسبات دينية ووطنية، وتشمل أعيادًا ترتبط بالتقويم الهجري وأخرى بالتقويم الميلادي، وهو ما يجعل بعض المواعيد قابلة للتغيير وفق الرؤية الشرعية أو القرارات الحكومية المنظمة لترحيل العطلات.

وتأتي إجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف ضمن المناسبات التي ترتبط مواعيدها النهائية بإعلان الجهات المختصة، بينما تظل التواريخ الفلكية مؤشرات استرشادية للتخطيط المسبق.

كما تشمل قائمة الإجازات الوطنية عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وتختلف مدة الإجازة الفعلية التي يحصل عليها العاملون والطلاب بحسب القرارات الصادرة لكل مناسبة، وطبيعة الجهة التي يعملون أو يدرسون بها، فضلًا عن أيام الراحة الأسبوعية المعتمدة لديها.