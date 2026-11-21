سلط المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الضوء على الفيلم السعودي الجديد «العيون الساهرة – الساس»، تمهيدًا لانطلاق عرضه في دور السينما يوم 3 ديسمبر المقبل، في تجربة سينمائية تستند إلى وقائع حقيقية من ملفات وزارة الداخلية السعودية المتعلقة بمكافحة المخدرات.

وشارك تركي آل الشيخ جمهوره تفاصيل العمل من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، دعا فيه لمتابعة الفيلم، مشيرًا إلى أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وكتب: «فيلم العيون الساهرة: السّاس قصة حقيقية من ملفات وزارة الداخلية ساسها_عيالها يعرض 3 ديسمبر»

يتناول الفيلم جهود رجال الأمن في مواجهة تجارة المخدرات والتصدي لمخاطرها، من خلال أحداث مستوحاة من وقائع حقيقية، تجمع بين الدراما والتشويق، وتسلط الضوء على تأثير هذه الآفة على الأفراد والمجتمع.

وتدور أحداث العمل حول اختفاء طفلة في قلب العاصمة السعودية الرياض، لتقود عمليات البحث عنها إلى عالم خفي من الإدمان وتجارة المخدرات، حيث تتشابك أسرار عائلية مع أنشطة عصابة خطيرة.

وفي سباق مع الزمن، يخوض المحقق عبدالله ورجال مكافحة المخدرات رحلة مليئة بالمخاطر، تتصاعد خلالها المواجهات وتتوالى المفاجآت، في محاولة لكشف الحقيقة وإعادة الطفلة إلى أسرتها



يأتي الفيلم من إنتاج الهيئة العامة للترفيه، في إطار شراكتها الاستراتيجية مع وزارة الداخلية السعودية، وتتولى شركة «صلة» مهمة المنتج المنفذ، كما يشارك في إنتاج العمل «صندوق بيج تايم»، ويقدم معالجة سينمائية تستهدف إبراز جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المخدرات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه رجال الأمن خلال أداء مهامهم.

ويشارك المخرج العالمي فيليب نويس في العمل بمساهمته الإبداعية، وهو أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما العالمية، واشتهر بتقديم أفلام التشويق والإثارة والدراما السياسية.

ومن أبرز أعماله السينمائية أفلام «Patriot Games» و«Clear and Present Danger» و«Salt»، إلى جانب فيلم «The Quiet American».

ومن المنتظر أن يصل فيلم «العيون الساهرة – الساس» إلى دور السينما يوم 3 ديسمبر المقبل، وسط ترقب للتعرف على التجربة السينمائية التي تقدم قصة مستوحاة من ملفات مكافحة المخدرات في السعودية.