أطلق مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة البوستر الرسمي لدورته الثالثة، المقرر إقامتها بمدينة الفيوم لأفلام البيئة والفنون المعاصرة البوستر الرسمي لدورته الثالثة، المقرر إقامتها بمدينة الفيوم خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، في تصميم يحمل رؤية فنية وبصرية تعكس هوية المهرجان وشعاره.

جاء البوستر، من تصميم محمود إسماعيل، مستلهمًا من المشهد السنوي لهجرة طيور الفلامنجو وجمال بحيرة قارون، ليضع الطبيعة المحلية في قلب الهوية البصرية للدورة الجديدة، ويحتفي بما تتميز به الفيوم من ثراء بيئي وتنوع طبيعي.

في تكوين بصري يجمع بين الفن والبيئة، تتلاقى الطيور في سماء التصميم مع منظار لمراقبة الطيور، في إشارة رمزية إلى العلاقة الوثيقة بين الإنسان والأرض، وإلى قدرة الفن على إعادة اكتشاف الطبيعة والتأمل في تفاصيلها.

يحمل مهرجان الفيوم السينمائي في دورته الثالثة شعار "المرأة والأرض"، تأكيدًا على ارتباط الحكايات الإنسانية بالأرض، وما تحمله من ذاكرة وانتماء وتجارب، وعلى دور السينما في منح الجمهور زوايا أكثر اتساعًا وعمقًا لرؤية العالم، واستكشاف العلاقة بين الإنسان وبيئته.

يشهد مهرجان الفيوم السينمائي هذا العام توسعًا في خريطة فعالياته، التي تمتد إلى 11 موقعًا مختلفًا، بواقع 5 مواقع رئيسية داخل مدينة الفيوم، تشمل فندق أوبراج الفيوم، قرية تونس، جامعة الفيوم، نادي محافظة الفيوم، مكتبة الطفل.

6 مواقع جديدة إلى خريطة الفعاليات للمرة الأولى

كما تنضم 6 مواقع جديدة إلى خريطة الفعاليات للمرة الأولى، من خلال استضافة عدد من مراكز الشباب بمختلف مراكز المحافظة، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية، وإتاحة عروض المهرجان وندواته أمام شرائح أوسع من الجمهور في أنحاء الفيوم، بما يعزز حضور السينما في الحياة الثقافية والمجتمعية.

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج هاني لاشين، وتضم إدارة المهرجان سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح نائبًا لرئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر أمينًا عامًا، والفنان أحمد مجدي مستشارًا فنيًا للمهرجان