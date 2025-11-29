تكريم ميران عبد الوارث في ختام الدورة الثانية من مهرجان الفيوم

شهدت فعاليات ختام الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة تكريم الفنانة الشابة ميران عبد الوارث، تقديراً لموهبتها وحضورها الفني المميز، وتشجيعاً لها كأحد الوجوه الصاعدة في الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة.

https://youtube.com/shorts/dSci0cFWt-8

وجاء تكريم عبد الوارث في إطار حرص إدارة المهرجان على دعم المواهب الشابة الواعدة، على غرار ما شهدته الدورة الأولى التي كرّمت الفنان حمزة العيلي باعتباره أحد أبرز الوجوه المؤثرة في السينما المصرية. واعتبرت إدارة المهرجان أن عبد الوارث تمثل نموذجاً لجيل جديد من الفنانين القادرين على تقديم أعمال جادة تخدم قضايا المجتمع والبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية المهرجان وأهدافه، وكرمها المخرج هاني لاشين.

وأعربت ميران عبد الوارث عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يشكل دافعاً كبيراً لها للاستمرار في تقديم أعمال فنية هادفة وتطوير قدراتها. ووجهت الشكر لإدارة المهرجان على دعمها الدائم للمواهب الشابة وإتاحة منصة للاحتفاء بالوجوه الجديدة.

يُذكر أن الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة شهدت مشاركة واسعة من صناع السينما من مصر وعدد من الدول، إلى جانب عروض لأفلام متنوعة ناقشت قضايا بيئية وإنسانية معاصرة