نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني

تسلّم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، رسالة شكر من البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، الذي وصف لبنان بأنه نموذج حي للشجاعة والصمود.

وقال البابا في رسالته: "بعد عودتي من زيارتي الرسولية إلى لبنان والتي تركت فيّ أثرا كبيرا، أود أن أعبر لدولتكم ولكل شعب لبنان عن مشاعري المفعمة بآيات الشكر والتقدير للاستقبال الحار والمليء بالمودة الذي استقبلتموني به وجميع مرافقي".

وأضاف البابا: "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم، شعرت أن لبنان نموذج حي للشجاعة والصمود، ومن ثم فإن شعبه مدعو إلى العمل معا للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات".

وتابع: "وقد أعجبت بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب وتحويلها إلى فرص للتلاقي والحوار بما يعزز الوحدة والأخوة في المجتمع اللبناني، أشجعكم على الاستمرار في هذا المسعى النبيل ليظل لبنان دائما مثالا حياً للأمل والسلام".

وختم البابا رسالته: "أتمنى لكم ولشعب لبنان الحبيب أن تنعموا بالطمأنينة والأمان وأسأل الله أن يحقق أمانيكم وتطلعاتكم مع دوام التقدم والازدهار".