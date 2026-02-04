بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان.. مصر وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وقعت مصر وتركيا اتفاقية تعاون عسكري، اليوم الأربعاء في القاهرة، بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.

وحضر الرئيسان السيسي وأردوغان، توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، وكان على رأس الاتفاقيات "اتفاقية عسكرية إطارية" بين حكومتي البلدين.

وقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، وعن الجانب التركي وزير الدفاع يشار غولر.

وسبق ذلك توقيع الرئيسين السيسي وأردوغان، البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي عقد برئاستهما اليوم.

وكان الرئيس السيسي، استقبل ظهر الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله إلى قصر الاتحادية، وأجريت مراسم استقبال رسمية حيث عزف النشيد الوطني لكل من مصر وتركيا، واستعرض الرئيسان حرس الشرف.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية تتناول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.