تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي، إننا نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار، متابعا: تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون واتخاذ الخطوات لحل المشكلات التي يمكن أن تواجههنا.

وأكمل خلال المؤتمر الصحفي: نأمل أن نتلقى أخبار سارة من الجانب المصري بشأن حب المشكلات التي قد يواجهها مستثمري تركيا الخاصة الاقامة وتصاريح العمل والتراخيص.

وأوضح: كل خطوة نخطوها لتعزيز تعاونا لها أثر إيجابي واسع النطاق، حيث ساهم تطبيق مصر لنظام التأشيرة عند الوصول في زيادة ملحوظة في عدد زيارات الوفود السياحية والتجارية من تركيا الى مصر.