عبد المنعم السيد: تركيا تنظر لمصر بأنها بوابة هامة للأسواق الأفريقية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية والإقتصادية، أن مصر وتركيا هما لاعبان أساسيان في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى انهم قوى إقتصادية كبيرة.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر، زيارة هامة، مؤكدا أنه سيتم مناقشة العديد من الملفات السياسية والإقتصادية، مؤكدا أن تلك الزيارة بوابة لتحالف إقتصادي وأمني في مواجهة التحديات الإقليمية في المنطقة.

وتابع ، مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية والإقتصادية، أن تركيا تنظر لمصر بأنها بوابة هامة للأسواق الأفريقية، مؤكدا أن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا هي الضامن الأساسي لإستدامة العلاقات والمصالح المشتركة بين الدولتين.