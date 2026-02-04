بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

يواصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، الأربعاء 4 فبراير 2026، التحرك في نطاق متقلب، بعد تراجع جديد أعقب ارتفاعًا مؤقتًا شهده السوق خلال الساعات الماضية، ليعود المعدن الأصفر إلى مسار الهبوط من جديد.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

ويظل سؤال “بكام عيار 21 النهاردة؟” الأكثر تداولًا بين المواطنين، خاصة مع التغيرات السريعة التي تشهدها الأسعار، في ظل التأثر المباشر بالتطورات العالمية وحركة الأوقية في البورصات الدولية، إلى جانب عوامل العرض والطلب.





عيار 21 يفقد 800 جنيه من أعلى سعر

وبحسب تطورات السوق، فإن الذهب عيار 21 فقد نحو 800 جنيه من أعلى مستوى سجله قبل عدة أيام، عندما بلغ سعره 7550 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع مجددًا بعد موجة صعود مؤقتة، أعقبتها عمليات بيع وتصحيح سعري واضح.

ويأتي هذا التراجع بعد حالة من الارتباك في سوق الذهب، حيث شهدت الأسعار صعودًا سريعًا بالتزامن مع قفزات قوية في الأسعار العالمية، قبل أن تعاود الانخفاض مع تغير اتجاهات المستثمرين.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة، سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6800 جنيه للبيع، و6750 جنيهًا للشراء، بدون احتساب المصنعية، مع استمرار التذبذب السعري على مدار اليوم.

ويُعد عيار 21 المؤشر الأهم لحركة سوق الذهب في مصر، كونه الأكثر تداولًا واستخدامًا في المشغولات الذهبية، فضلًا عن ارتباطه المباشر بسعر الجنيه الذهب.



أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 24 سعر 7770 جنيهًا للبيع، و7715 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 22 سعر 7125 جنيهًا للبيع، و7070 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21 فسجل 6800 جنيه للبيع، و6750 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 5830 جنيهًا للبيع، و5785 جنيهًا للشراء.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4535 جنيهًا للبيع، و4500 جنيه للشراء.

وسجل الذهب عيار 12 سعر 3885 جنيهًا للبيع، و3855 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54400 جنيه للبيع، و54000 جنيه للشراء.

أما الأونصة بالجنيه المصري فسجلت 241720 جنيهًا للبيع، و239940 جنيهًا للشراء.

في حين سجلت الأونصة بالدولار نحو 4980.33 دولارًا.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، حيث تتراوح قيمة المصنعية والدمغة عادة بين 30 جنيهًا و250 جنيه للجرام، وقد تصل في بعض المشغولات إلى نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام، بحسب نوع العيار وطبيعة التصميم.

ويُنصح دائمًا بالسؤال عن السعر النهائي شامل المصنعية قبل الشراء، لضمان معرفة التكلفة الحقيقية للذهب.



الذهب عالميًا وتأثيره على السوق

وعلى الصعيد العالمي، جاءت تحركات الذهب مدفوعة بموجة تقلبات قوية، حيث شهدت الأونصة ارتفاعات ملحوظة خلال الجلسات الماضية، قبل أن تدخل في نطاق تذبذب حاد، مع تغير شهية المستثمرين بين الأصول الآمنة والأصول ذات المخاطر الأعلى.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بشكل مباشر بالسعر العالمي للأونصة، إلى جانب سعر صرف الدولار، وهو ما يفسر التحركات السريعة التي تشهدها الأسعار خلال الفترة الحالية.