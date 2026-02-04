علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

شنّ علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، هجومًا علي الأنجولي كامويش، مهاجم القلعة الحمراء الجديد، بعد إضاعته لهدف محقق في مباراة البنك الأهلي بالدوري.

وقال “ميهوب”، في تصريحات تلفزيونية "إن ما قدّمه كامويش كان مخيبًا للآمال، مؤكدًا أن إهدار فرصة مُحققة بهذا الشكل أمر غير مقبول.

وأضاف أن الكرة كانت سهلة جدًا وتحتاج إلى هدوء وتمركز صحيح، إلا أن التعامل معها جاء بشكل خاطئ.

وأوضح أن الحكم النهائي على الصفقة لم يُحسم بعد، مشددًا على أن مهاجم الأهلي يجب أن يستثمر الفرص السهلة.

وكان “كامويش” انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وشارك في مباراة البنك الأهلي كأول ظهور له مع الفريق.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.